В четверг, 18 июня, с 09:30 утра под Верховной Рады Украины ожидается акция против министра внутренних дел Арсена Авакова. Митингующие будут выступать против предоставления Авакову иммунитета на год.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Под Веховной Радой дежурит полиция и приехали журналисты, а митингующие только собираются.

Фото: "Страна"

Напомним, 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел. Под ним подписались 55 народных депутатов.

Вчера, 17 июня, профильный комитет Рады рекомендовал нардепам рассмотреть вопрос об отставке Авакова. Отметим, что проект постановления №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел инициировали депутаты фракции "Голос", они собирали подписи за отставку главы МВД.

Также "Страна" сообщала, что народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что рассмотреть постановление об отставке министра получится не ранее 1 июля.