В Украину с 15 июня вновь пускают иностранных граждан. Запрет на их въезд продолжался более двух с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса.

С середины июня власти решили пускать иностранцев с определенными условиями, которые многие выполнять не смогут.

"Страна" рассказывает, кого начали пускать в Украину и почему потока иностранцев ждать не стоит.

Кому разрешили въезд в Украину без самоизоляции

Украинские власти разработали такой порядок въезда иностранных граждан, в котором им вряд ли удастся разобраться самостоятельно.

Начнем с того, что Минздрав подготовил "красный" и "зеленый" список.

"Красные" страны украинские чиновники определили как опасные. Там более 40 активных случаев коронавируса на 100 человек. Граждан этих государств пускать в Украину будут, но с условиями.

Условие №1 - наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания ковидом. Это требование, безусловное, здравое. Опытные путешественники знают и выполняют его по собственному желанию.

Условие №2 - обязательная самоизоляция на протяжении 14 дней после въезда в Украину (на этом пункте мы подробнее остановимся ниже).

Но если у гражданина паспорт страны из красного списка, а последние две недели он был в стране из зеленого списка (например, прилетел из нее) и может подтвердить это документально, в обсервации ему сидеть не придется.

В красный список попали Великобритания, США, Армения, Беларусь, Россия, Испания, Молдова, Франция, Канада, Италия, Азербайджан и другие.

В зеленом списке - им не надо быть в обсервации две недели - Германия, Польша, Израиль, Иран, Казахстан, Турция, Румыния, Чехия, Таджикистан, Эстония, Греция, Венгрия и другие.

То есть беларус въезжающий из Беларуси должен проходить двухнедельную самоизоляцию в Украине. Но если он прибыл из Польши - обсервация не нужна.

Вот версия "красно-зеленого" списка стран, опубликованного Минздравом 14 июня. Более поздней версии пока нет.

Правила проведения самоизоизоляции для иностранца в Украине

Остановимся подробнее на том, как иностранные граждане должны самоизолироваться по приезду в Украину.

Самое главное требование для них - проходить обсервацию с помощью электронного сервиса "Дій вдома". Тех, кто не подпишется под этим требованием, пограничники сдадут "компетентным органам".

"Страна" попросила иностранца скачать этот сервис и протестировать. Сначала, по его словам, все было по-украински и он не понимания сути нажимал "далее". Потом система потребовала украинский номер телефона, которого у него нет.

Это означает, что все иностранцы по приезду в Украину должны будут тут же купить карточку украинского мобильного оператора, чтобы подключиться к сервису "Дій вдома". Ну, и выучить украинский язык.

Далее остановится на самой обсервации. Где ее проходить две недели - неизвестно. Если у иностранца нет своего жилья в Украине (а таких большинство), они, видимо, должны снять отель или квартиру на 14 дней и там самоизолироваться.

Важно сказать, что во многом из-за этой причины страны Евросоюза не открывают границы для внешнего мира. Они понимают, что летом к ним едут в первую очередь с туристической целью. Многие туристы прибывают на уикэнд, на неделю, ради которых в обсервации сидеть они не будут.

Какой логикой руководствовались украинские власти - неизвестно. Но фактически по их схеме будут въезжать те иностранцы, которым в Украину очень надо, а не чтобы погулять по прекрасному летнему Киеву, Одессе, Львову и другим городам.

По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году иностранные граждане потратили в Украине $1,4 миллиарда.

Самыми платежеспособными из них оказались граждане Турции, которые гуляли на 115 евро в день, США – 95 евро, Германии – 94 евро, Великобритании – 93 евро, Польши - 86 евро, Франции – 64 евро, Беларуси – 58 евро в день. Но, как отмечалось выше, половина из них теперь в красном списке и деньги в Украине не потратят.

Возможно, украинским властям следовало бы задуматься о другим формате. Например, о разрешении въезда с актуальной справкой об отсутствии коронавируса или с антителами на него. Но просто разрешать или ограничивать посещение Украины чиновники, видимо, сочли менее обременительным для себя способом.