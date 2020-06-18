В Америке президент Дональд Трамп хочет остановить продажу тиража книги своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома", которая уже попала в список бестселлеров Amazon.

Это тот самый Болтон, который заявлял о поручении Трампа организовать встречу Зеленского и Джулиани еще в мае 2019-го, говорил, что Трамп приостановил военную помощь Украине из-за дела Байдена и готов был свидетельствовать в Сенате об импичменте Трампа, но потом отказался, потому что приберег все разоблачения для своих мемуаров.

Дональд Трамп раскритиковал мемуары Болтона и назвал их полными лжи и фальшивок.

"Книга чокнутого Джона Болтона "чрезвычайно скучная", состоит из лжи и фальшивых историй. Говорил обо мне все хорошее в печати, пока я не уволил его. Раздраженный скучный дурак, который только и мечтает о войне. Что за дурь!", - написал о книге Трамп у себя в Twitter.

Отметим, что в мемуарах почти 600 страниц.

Американские издания Washington Post, New York Times и Wall Street Journal - то есть все флагманы антитрамповской прессы - получили копии книги накануне и опубликовали собственные изложения.

При этом Минюст США пытается через суд запретить публикацию книги - ссылаясь на секретные сведения, которые в ней содержатся.

Вот некоторые вещи, которые можно узнать о Трампе из рассказа Болтона о его бывшем боссе.

Трамп управляет США, как недвижимостью

В предисловии к книге говорится, что Болтон сравнивает подход Трампа к внешней политике со сделками с недвижимостью. По мнению экс-советника по нацбезопасности США, это ослабляет позиции страны: "Он показывает президента, пристрастившегося к хаосу, который лебезил перед нашими врагами и отвергал помощь партнеров", - говорится во вступлении.

По словам Болтона, все это помогло Трампу встать на дорогу к импичменту. "Различия между этим президентством и предыдущими, в администрации которых я работал раньше, были ошеломляющими", - пишет Болтон. Он описывает Трампа как человека, который спутал политику с личными отношениями, умением выгодно подать себя как на ТВ-шоу и продвигать собственные интересы.

Из-за такого правления Трампа, уверяет Болтон, США оказались в уязвимом положении и лишились возможности противостоять серьезным угрозам, связанным с Китаем, Россией, Ираном и Северной Корей.

По словам Болтона, Трамп рассчитывал на переизбрание, этой идеей были продиктованы все его решения.

Издательство Simon and Schuster публикует обложку книги Болтона

Венесуэла - часть США, Британия - не ядерное государство, а Финляндия - часть России

Перед саммитом с президентом РФ Путиным в Хельсинки летом 2018 года Трамп спросил у тогдашнего главы администрации Белого дома Джона Келли, входит ли Финляндия в состав России. "Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", - пишет Болтон. По итогам переговоров Трамп заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам.

По пути в Хельсинки Трамп встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На этой майской встрече советник по нацбезопасности, говоря об отравлении Скрипаля, назвал это "нападением на ядерную державу". Услышав это Трамп недоумевал: "О, так вы - ядерная держава?". И говоря это, Трамп не шутил, считает Болтон. Хотя откровенно говоря это больше похоже на троллинг со стороны президента.

Автор книги пишет, что Трамп путал президента Афганистана Ашрафа Гани с бывшим президентом Хамидом Карзаем. А в своих дискуссиях о свержении режима Николаса Мадуро американский лидер настаивал на военном свержении правления Николаса Мадуро, говоря, что Венесуэла "является частью США".

Во время встречи в Пентагоне в марте 2019 года Трамп был обеспокоен и интересовался у военных командиров, почему США находятся в Афганистане и Ираке, а не в Венесуэле. Трамп убеждал всех, что военные варианты приведут к свержению Мадуро, что часто шокировало его помощников, законодателей и советников. Так, сенатор Рик Скотт и губернатор Рон Десантис были "совершенно ошеломленными", слыша рассуждения Трампа по этому вопросу.

Трамп хотел доверить России борьбу с ИГИЛ

Разговаривая с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками "Исламского государства" занималась исключительно Россия.

Во время еще одного эпизода, который описывает телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон вспоминил, как Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с экс-кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

"Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле", - считает Болтон. И тут же добавляет, что эти "доводы Путина в основном убедили Трампа".

Президент США - противник российских санкций

Болтон пишет, что Трампу не нравились санкции против России. Президент США в частных беседах жаловался на карательные меры, наложенные на Россию. Это было "продолжительное ворчание и жалобы", хотя антироссийские санкции он сам же публично рекламировал.

После того, как США объявили первую часть санкций в отношении России за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочери в Британии, Болтон заявил, что Трамп хотел отменить наказания и считал, что они слишком жесткие по отношению к президенту России Владимиру Путину.

"Трамп велел Помпео позвонить Лаврову и сказать, что "какой-то бюрократ" опубликовал санкции", - пишет Болтон. Он также пеняет Трампу тем, что президент не выступил с критикой по отношению к России в связи с десятой годовщиной вторжения в Грузию.

Трамп требовал прекратить военную помощь Украине

По утверждению Болтона, президент США Дональд Трамп отказался предоставлять военную помощь Украине. Это президент США объяснял попытками Киева "его уничтожить".

В книге говорится, что глава Белого дома неоднократно требовал от чиновников прекратить оказание военной помощи Украине "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году" и "в качестве рычага давления" на страну, чтобы она провела расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

В своей книге Болтон критикует демократов и утверждает, что процесс импичмента Трампа был выстроен неверно, потому что президент США должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений.

Экс-советник подтвердил в книге, что Трамп был искренне уверен в том, что власти Украины действуют против него.

При этом Болтон подчеркивает, что решение о замораживании военной помощи Киеву было использовано Трампом, чтобы "надавить" на президента Владимира Зеленского.

Отметим, что никаких доказательств давления Трампа на Зеленского в ходе слушаний по импичменту в итоге не оказалось.

Просил Китай поддержать переизбрание на пост президента США

Болтон описывает разговор между двумя мировыми лидерами на встрече G-20 в июне 2019 года в Осаке, когда Трамп просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США.

После того как Си пожаловался, что Китай слишком часто критикуют в США, глава Белого дома заявил, что в этом виноваты представители Демпартии. "После этого, совершенно неожиданно, он перевел разговор на предстоящие в США выборы, подчеркнув, что экономические возможности Китая могут повлиять на предвыборные кампании, и попросив Си помочь ему выиграть", - утверждает Болтон в своей книге.

Трамп сказал Си, что фермеры Среднего Запада имеют ключевое значение для его переизбрания в ноябре 2020 года и призвал Си поддержать его, покупая американское сельскохозяйственное оборудование, сою и пшеницу. В замен Трамп обещал отказаться от некоторых тарифов для Китая.

Другой разговор президент США с Си Цзиньпином касался концентрационных лагерей, которые Пекин использовал для заключения и "перевоспитания" уйгурских мусульман. Болтон пишет, что, по словам американского переводчика в комнате во время разговора между Си и Трампом на встрече G-20 в июне 2019 года, Трамп сказал, что Си должен продолжить строительство лагерей, что, по мнению Трампа, было "совершенно правильным".

Болтон добавил, что Трамп не хотел облагать Китай санкциями из-за преследования мусульманского меньшинства на фоне продолжающихся торговых переговоров. "Религиозные репрессии в Китае также не были в повестке дня Трампа; будь то католическая церковь или Фалуньгун, они не учитывались", - пишет Болтон.

Трамп - "странный невежда", которого используют

Экс-советник описывает Трампа, как "странного" и "потрясающе несведущего" человека. В книге также говорится, что этими качествами Трампа пользовались лидеры иностранных государств.

Так, во время встречи в мае 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения "иранских санкций" вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

"После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом. Он объяснил, что прокуроры Южного округа - это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей", - пишет Болтон.

В книге упоминаются еще несколько эпизодов, которые сам Болтон назвал "тревожными". Во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Трамп неожиданно заговорил о Перл-Харборе.

Во время еще одних переговоров с Си Цзиньпином Трамп объявил, что американцы просят его оставаться на посту президента более двух сроков.

Перед встречей с главой КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под введенные США санкции. После встречи с северокорейским лидером он поручил госсекретарю США во время визита в Пхеньян лично вручить Киму копию диска Rocket Man Элтона Джона, подписанную певцом. Госсекретарь Майк Помпео так и не смог передать подарок.

Rocketman - так в США презрительно называют Ким Чен Ына, намекая на его ядерную программу.

Накануне саммита НАТО летом 2018 года глава Белого дома заявил о готовности США окончательно выйти из состава альянса, если европейские страны за полгода не увеличат финансирование военно-политического союза. "Мы просто уйдём и не будем защищать тех, кто не платит", - говорится в заявлении, которое Трамп лично продиктовал Болтону.

Советник пишет, что попытался переубедить президента, но тот всегда возражал: "Тебе хочется сделать что-то историческое?"

Про Помпео, который называл Трампа "полным идиотом"

По словам Болтона, на первом саммите США с КНДР, северокорейский лидер назвал причиной проблемных отношений между его страной и США действия предыдущих администраций. Подводя итоги встречи, Ким сказал президенту, что они могут рассеять недоверие и быстро приступить к ядерному соглашению. После этого Трамп сказал, что будет добиваться ратификации Сенатом любого соглашения с Северной Кореей.

В это же время государственный секретарь Майк Помпео передал Болтону блокнот, в котором было написано сообщение про Трампа: "Он полный идиот".

"Я согласился", - пишет Болтон, отмечая, что Ким не обещал дальнейших ядерных испытаний.

Уже через месяц Помпео заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".

Болтон пишет, что в Белом доме много интриг, а отношения между советниками президента далеко не дружеские. Разбирая просчеты бывших коллег, экс-советник ни словом не упоминает о собственных ошибках и промахах.

По мнению Болтона, действия президента многие подчиненные воспринимали со скепсисом. "Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?" - цитирует Болтон слова тогдашнего главы администрации Джона Келли.

Болтон пишет, что после его прихода в Белый дом, генерал Келли предупреждал его насчет Трампа: "Ты не представляешь, как мне хочется покинуть это место. Ты скоро поймешь, что это плохое место для работы".

"Трамп часто меняет свое мнение о людях, ему мерещится заговор под каждым камнем, он все такой же неосведомленный в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве", - пишет Болтон.

Болтон утверждает, что поведение главы Белого дома уже не изменится. По его словам, во время брифингов по вопросам разведки и нацбезопасности, президент больше говорил сам, а не слушал доклад специалистов. "Это было бесполезно", - сетует в своих мемуарах Джон Болтон.

Правду ли говорит Болтон?

Отметим, что запустили историю с мемуарами Болтона СМИ, критикующие Трампа.

При этом пресса, лояльная президенту, уже внесла свою ложку дегтя. Так, источник Fox News, близкий к госсекретарю Майку Помпео, заявил: "Болтон - это о продаже книг, а не о том, чтобы говорить правду". Источник также заявил, что не в традициях Помпео передавать записки - как это описано в эпизоде с Северной Кореей.

Очевидно, что Болтон старается показать Трампа человеком, который действует по лекалам пропаганды Демпартии США - что он любит Россию и готов сдать позиции "диктатору" Северной Кореи. При этом не менее очевидно, что у бывшего советника - личная неприязнь к президенту, который уволил его в сентябре 2019 года. Что ставит под вопрос его объективность.

Fox News приводит развернутую позицию Трампа по книге Болтона.

"Это конченый парень", - сказал Трамп ведущему Fox News Channel Шону Хэннити. "Он не мог получить одобрение Сената. Поэтому я дал ему не подтвержденную Сенатом должность. И я не был вдохновлен его работой".

Хэннити попросил Трампа прокомментировать, просил ли президент китайского лидера Си помочь в проведении избирательной кампании, что по меркам США является преступлением.

"Ну, во-первых, - ответил Трамп, - никто не относился к России или Китаю более жестче, чем я. Никто даже не приблизился. Китай платит нам миллиарды долларов в год. Они никогда не давали нам раньше и 10 центов. И это есть в записках Болтона, которые далеко не близки к реальности".

Также Трамп раскритиковал Болтона за его пропаганду вторжения в Ирак в 2003 году.

"Он взялся за Ближний Восток. Он был одним из главных орудий, призывая: "Давай вторгнемся в Ирак", и это не сработало". Трамп добавил, что около месяца добивался, чтобы Болтон признал ошибку: "Как вы думаете? Как вы думаете, вы допустили ошибку там?".

"Нет, я так не думаю", - так ответил Болтон, по словам Трампа, на что президент требовал от него объяснений.

"Он нарушил закон, все просто, - повторил Трамп, говоря о публикации книги. - Я имею в виду, насколько, насколько возможно нарушить его. Это все засекречено. Это высший уровень секретности. И у него не было одобрения. И последствия всего будут очень громкими и сильными".

В целом разногласия Трампа и Болтона обострились на фоне Афганистана и Ирака, откуда Трамп задумал выводить войска, чему Болтон противиося. Также накануне своего увольнения советник Трампа по нацбезопасности посещал Украину.