Создание в Украине Комиссии по регулированию азартных игр, предусмотренное законопроектом об игорном бизнесе, является неконституционным. Так посчитало Главное юридическое управление Верховной Рады. Между тем, проект этого закона сегодня рассмотрят на заседании нардепы.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Автором законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" выступил нардеп от "Слуги народа" Олег Марусяк.

Документ наделяет парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики полномочиями определять членов конкурсной комиссии, которая затем избирает председателя и членов Комиссии по регулированию азартных игр.

Таким образом, парламентский комитет получит широкие полномочия. А Кабмин в создании Комиссии по регулированию азартных игр будет играть лишь номинальную роль.

В заключении Главного юридического управления сказано, что, учитывая особенности конституционно-правового статуса, Комитет Рады не может быть субъектом представления кандидатур в Конкурсной комиссии по избранию председателя и членов уполномоченного органа.

Согласно выводам Главного юридического управления, создание самой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей также противоречит Конституции. В законопроекте Марусяка предусматривается, что эта Комиссия должна стать уполномоченным органом госрегулирования в сфере организации и проведения азартных игр. По сути, речь идет о создании нового центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

"Считаем, что законодательное определение особенностей правового статуса этой Национальной комиссии не вытекает из конституционной модели организации власти в Украине, по которой государственная власть в Украине осуществляется на началах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Как известно, Конституция Украины не содержит оснований для расширения законом полномочий Верховной Рады по образованию законом центральных органов исполнительной власти со специальным статусом", - заключили эксперты Главного юридического управления.

Напомним, 33% украинцев выступают за легализацию марихуаны и казино.

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