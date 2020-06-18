В Латвии иностранцам, в том числе гражданам Украины, у которых истек срок действия вида на жительство в течение карантинного режима ЧС, разрешили продолжать находиться в стране по истекшим документам вплоть до 10 августа 2020 года. Также они могут работать, если соответствующее официальное разрешение на работу было получено ранее.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Латвийской Республике со ссылкой на МИД Латвии. В связи с распространением коронавируса 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация.

В частности в случае окончания срока действия документов, удостоверяющих личность, вида на жительство, выданного Латвийской Республикой, в течение режима чрезвычайной ситуации, введенного на время карантина Covid-19, срок пребывания в Латвии по указанным выше документам будет действителен до 10 августа 2020 года.

Если же вид на жительство выдан другим государством-членом ЕС, Шенгенской зоны, или Швейцарией, такие документы будут действительны в течение 30 дней после прекращении режима чрезвычайной ситуации в Латвии, то есть до 10 июля 2020 года - для въезда/выезда в/из Латвийской Республики с целью возвращения в страну постоянного проживания.

Что касается граждан Украины, эти правила распространяются только на те случаи, когда срок пребывания в Латвии закончился в период действия карантина, то есть до 9 июня 2020 включительно.

В Литве, Латвии и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы. Вместе с тем, правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня.

Напомним, что в МИД Украины представят интерактивную карту с правилами въезда в разные страны мира, измененные на время карантина.