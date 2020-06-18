Народные депутаты Украины на заседании парламента в четверг, 18 июня, второй раз попытаются принять программу правительства, а также рассмотрят законопроекты "О народовластии через всеукраинский референдум" и "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом говорится в сегодняшней повестке дня Рады, опубликованной на сайте парламента.

Отмечается, что рассмотрение вопроса о программе деятельности Кабинета министров запланировано на начало заседания. Кроме того, в первом чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекта №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

На заседании в четверг парламент также примет решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Святослава Вакарчука (фракция "Голос") и Ольги Бельковой ("Батькивщина").

К тому же, на сегодняшнем заседании предусмотрено внесение некоторых изменений в Регламент Верховной Рады Украины, в частности, относительно графика проведения пленарных заседаний.

Напомним, законопроект о народовластии президент Зеленский внес в Раду 9 июня.

Ранее "Страна" подробно писала о том, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.