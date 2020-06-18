Президент США Дональд Трамп заявил, что готовящаяся к выходу книга экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона состоит из лжи и фальшивок. Об этом Трамп написал в своем Twitter в четверг, 18 июня.

"Книга чокнутого Джона Болтона "чрезвычайно скучная" (New York Times - рецензия газеты - Ред.), состоит из лжи и фальшивых историй. Говорил обо мне все хорошее в печати, пока я не уволил его. Раздраженный скучный дурак, который только и мечтает о войне. Что за дурь!", - отмечается в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", кроме непосредственно президента Болтон, в своей книге о работе в Белом доме, также подставил и госсекретаря Майкла Помпео.

Ранее мы разбирались, за что Дональд Трамп его уволил и как это связано с Владимиро Зеленским.