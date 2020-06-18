В Госдепе США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения на $600 000 000. Об одобрении возможной оружейной сделки сообщает пресс-служба Агентства по оборонной безопасности.

Заявляется, что эта продажа будет поддерживать цель внешней политики и национальной безопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, что является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Госдепартамент принял решение об одобрении возможной продажи военным силам Украины 16 катеров Mark VI, а также связанного с ним оснащения на 600 миллионов долларов. Агентство по оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже.

Также в Вашингтоне добавили, что данное предложение улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам. Украина будет использовать судна для лучшей защиты своих территориальных вод и обеспечения других морских интересов.

Как сообщала "Страна", в Одессе двое пьяных военных устроили стрельбу неподалеку от детского центра "Молодая гвардия". Теперь нарушители могут сесть в тюрьму на 7 лет.

Напомним, как президент Дональд Трамп рассказал о возможностях американской "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты. Именно так он ее и охарактеризовал.