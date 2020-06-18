В "Союзмультфильме" показали новых героев из перезапуска культового советского мультфильма "Ну, погоди!". Сильный и добрый Барсук Тим, умный и технологически подкованный Ежик Шу, активная и весёлая Косуля Уля станут символами одного из самых популярных горнолыжных курортов в России "Роза хутор" в Сочи, который является партнером мультсериала.

Об этом со ссылкой на генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлию Осетинскую сообщают "РИА Новости".

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей шести-восьми лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример", - рассказала она.

По ее словам, Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля выглядят актуально и уверенно, они дружелюбны и всегда готовы помочь.

"Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся", - сказала Осетинская.

По ее словам, первые серии мультфильма появятся в этом году, в первом сезоне выйдут 26 эпизодов длительностью по семь минут, а новые образы из перезапуска "Ну, погоди!" вскоре станут персонажами-талисманами курорта "Роза Хутор". Отмечается, что Тима, Шу и Улю можно будет встретить на территории курорта, а также на информационной и сувенирной продукции.

Ранее мы писали, кем на самом деле был заяц из "Ну, погоди". Художник рассказал, с кого срисовали персонажа.

Также сообщали, что Союзмультфильм выпустил "Возвращение в Простоквашино".