По состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине зафиксировано уже 34 063 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вчера, 17 июня, в нашей стране было отмечено 33 234 случая.

За сутки в стране отмечено 829 новых случаев заражений. Это новый, уже третий антирекорд за последние дни. Также за сутки в Украине от Сovid-19 умерло 23 человека. С начала эпидемии скончались уже 966 пациентов.

Об этом передает официальный сайт СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что выявленный в Пекине коронавирус может быть еще опаснее, чем уханьский.

По состоянию на 00:00 часов четверга по киевскому времени в Пекине (город уже закрыт на въезд и выезд - Ред.), начиная с 11 июня, выявлено уже 158 новых инфицированных Covid-19.

К настоящему времени основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Инфицированные обнаружены также в восьми других районах Пекина.

Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

"Принимая во внимание, что оптовый рынок является крупнейшим торговым центром реализации сельскохозяйственных продуктов в Пекине, с обширной логистикой, большой численностью персонала, его мобильностью, риск распространения эпидемии очень велик, контроль сложен. Не исключено, что рост числа новых выявленных случаев заболевания будет сохраняться в течение определенного периода времени", - отметило издание.