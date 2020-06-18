В Китае, похоже, поднимается втроая волна коронавирусной эпидемии. По состоянию на 00:00 часов четверга по киевскому времени в Пекине (город уже закрыт на въезд и выезд - Ред.), начиная с 11 июня, выявлено уже 158 новых инфицированных Covid-19.

К настоящему времени основная часть больных зафиксирована в районе Фэнтай - 113 человек. Эпицентром распространения инфекции стал расположенный там оптовый рынок сельхозпродукции "Синьфади". Инфицированные обнаружены также в восьми других районах Пекина.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на китайские СМИ.

Пекинская газета "Бэйцзин жибао" предупредила, что опасность распространения коронавируса продолжает оставаться крайне серьезной.

"Принимая во внимание, что оптовый рынок является крупнейшим торговым центром реализации сельскохозяйственных продуктов в Пекине, с обширной логистикой, большой численностью персонала, его мобильностью, риск распространения эпидемии очень велик, контроль сложен. Не исключено, что рост числа новых выявленных случаев заболевания будет сохраняться в течение определенного периода времени", - отметило издание.

По сообщениям провинциальных властей, новые больные выявлены в других регионах страны, в частности, в провинциях Чжэцзян, Хэбэй, Ляонин, Сычуань, городе центрального подчинения Тяньцзине. Все они в той или иной степени и форме контактировали с работниками рынка "Синьфади".

Власти столицы назвали ситуацию в столице "чрезвычайно серьезной". В связи с этим в Пекине со вторника действует второй уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщалось со вторника введены масштабные ограничительные меры. Отменены тысячи авиарейсов между Пекином и другими районами Китая, введен запрет на выезд за пределы города автомашин такси, столичные власти призвали всех жителей отказаться от "поездок не первой необходимости" и оставаться дома, закрыты все начальные и средние школы столицы, учащиеся переходят на дистанционный режим обучения, прекращена работа университетов, всех развлекательных и спортивных объектов.

В районе Фэнтай введен "режим военного времени", в микрорайонах, расположенных вблизи рынка "Синьфади", введены жесткие карантинные меры.

За истекшие стуки в Китае выявлены 36 новых случаев заражения коронавирусом, из них 28 больных в активной форме и восемь бессимптомных носителей. Из активных случаев 24 зафиксированы внутри страны, 21 из них - в Пекине.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ уверена в неизбежности второй волны коронавируса по всему миру.