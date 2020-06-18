Вчера, 17 июня, в Англии возобновили матчи АПЛ и в первом же поединке сошлись непримиримые соперники "Манчестер Сити" и лондонский "Арсенал".

Отметим, что игрок сборной Украины и "горожан" Александр Зинченко наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Первый большой матч возобновленного сезона АПЛ завершился для "Арсенала" фиаско. Уже в первом тайме травмировались двое "канониров" - Джака и Мари. Вместо второго вышел Давид Луис и стал антигероем поединка. На 45-й минуте он подарил мяч Стерлингу, который пробил Лено с близкого расстояния. А на 50-й минуте Луис совершил фол последней надежды на Марезе и покинул поле, а Де Брюйне реализовал пенальти - 2:0, как передает Террикон.

Интрига здесь практически иссякла. На последних минутах Эдерсон травмировал своего же футболиста Гарсию, замен уже не было, так что играли 10 на 10. Но это не помогло "Арсеналу" - в компенсированное время Фоден добил мяч в сетку после удара в штангу от Агуэро.

3:0 - кошмарный матч для "Арсенала" и экс-ассистента Гвардиолы Артеты.

2019-20, Чемпионат Англии. 2-й круг. 28-й тур.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:0 (1:0).

Голы: Стерлинг Р., 45 (1 : 0); де Брюйне, 50 (пенальти) (2 : 0); Фоден, 91 (3 : 0).

"Манчестер Сити": Эдерсон; Менди Б.; Уолкер; Лапорт (Фернандиньо, 71); Гарсия Э.; де Брюйне (Родри, 70); Стерлинг Р.; Гюндоган; Силва Д. (Силва Б., 66); Габриэл Жезус (Агуэро, 80); Марез (Фоден, 66).

"Арсенал": Лено; Беллерин; Тирни; Мустафи Ш.; Мари П. (Луис Д., 24 до 50); Уиллок Дж. (Нельсон Р., 68); Сака Б.; Джака Г. (Себальос Д., 8); Гендузи (Мэйтлэнд-Найлс, 69); Обамеянг; Нкетиа (Ляказетт, 68)

Предупреждения: Родри, 79 - Тирни, 77.

Удаления: - Луис Д., 50.

Ранее "Страна" сообщала, что Партнер Зинченко по Манчестер Сити проводит карантин с проститутками.