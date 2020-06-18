Знаменитая российская рок-певица, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина призвала всех прекратить "мусолить" скандал вокруг смертельного ДТП, которое устроил в Москве актер Михаил Ефремов.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Михаил Ефремов. Тот случай когда сказать - равно присоединиться к хору танцующему на костях, а промолчать уже малодушие. Опомнитесь ребята. Мы - толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватить морализировать. В этой истории ужасно все и ужасны все.

Михаил Ефремов убивший в первую очередь свой мозг и как следствие человека; семья Сергея Захарова восседающая в ток-шоу в то время, как тело близкого ещё не остыло в земле и позволяющая снимать похороны и горе ничего не соображающей матери; толпа журналистов выполняющих свою работу; те, кто видел что происходит с Мишей и ничего не делал; те, кто с ним пил.

Все это одинаково мерзко, но особенно отвратно отсутствие милосердия и двойные стандарты. Камня не брошу в актера Михаила Ефремова. Любила, люблю и буду любить его талант, который сейчас используют против него гоняя по телеку фильмы с его участием (слава Богу ещё не посмертно).

Камня не брошу и в человека Михаила Ефремова нисколько не оправдывая его пьянство. И вместо того, чтобы грозить пальчиком и упражняться в красноречии пожалею его. Пожалею ополоумевших родственников убитого. Пожалею всех. Не притворно, а глубоко страдая. И свечи в церкви поставлю две: за упокой души Сережи Захарова и за загубленную душу Миши Ефремова на которой кровь теперь во веки веков и не смыть ее ни тюрьмой ни сумой.

Мы с вами теперь на одном берегу, а отнявший жизнь убийца - на другом и маяться ему за это всю жизнь и после смерти маяться.

И в этой истории уже сказано все кроме одного: "А мы с вами сами-то без греха? Без грешочка? Мы никогда не напивались? Мы не совершали безумства? Мы никогда не садились пьяными за руль? Не попадали в ДТП? И может быть мы не знаем, что такое похмелье и отходняк?".

Будем честны: знаем. Так может быть нам просто повезло не дойти до той черты за которой смерть? Но - повторюсь - от сумы да тюрьмы не зарекайся. Будем людьми наконец и будем честны в первую очередь перед собой и своим Богом. И скажем Ему спасибо за то, что вовремя нас остановил в нашем личном безумии. И помолчим наконец, помолчим, помолчим", - написала Арбенина.

Ранее "Страна" сообщала, что Любовь Успенская создаст петицию в поддержку актера Ефремова.