После появления в американской прессе отрывков из книги экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона стало ясно, что для главы Белого дома наступила очередная черная полоса.

Книга под названием "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" выставляет Дональда Трампа в крайне невыгодном свете как политика и может рассорить его со своим ближайшим окружением.

Президент США уже выступил с заявлением, что Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию. Об этом сообщает Reuters.

В книге Болтона содержится "сверхсекретная информация", на разглашение которой экс-советник не получил разрешения, отметил президент Трамп.

Вот самые неприятные моменты для Трампа которые преданы огласке

- Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, и, вероятно, не знал, что Великобритания является ядерной державой.

- Требовал прекратить военную помощь Украине "в качестве возмездия за ее действия в 2016 году" (поддержка Клинтон) и "в качестве рычага давления" - чтобы Киев провел расследование против Байдена.

- Просил у Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.

- Помпео на первом саммите США - КНДР написал записку со словами, что Трамп "несет ахинею", а через месяц заявлял, что "вероятность успеха дипломатии Трампа в отношении Северной Кореи равна нулю".

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Как ранее сообщала "Страна" появлению книги Болтона пыталось помешать Министерство юстиции США.