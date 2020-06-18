В США местами еще продолжаются акции протеста и демонстрации против полицейского насилия, вызванные смертью Джорджа Флойда при полицейском задержании.



Однако, участие в демонстрациях становится рискованным предприятием для протестующих. Так, в американском городе Портленд (штат Орегон) автомобиль влетел в толпу демонстрантов. В результате инцидента трое протестующих получили легкие ранения.

Об этом сообщает сайт городской полиции.

После наезда на толпу водитель автомобиля скрылся с места происшествия по встречной полосе на высокой скорости. В настоящее время нарушитель задержан.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США "черный майдан" обвинил Колумба в геноциде и крушит его памятники по всей стране.

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