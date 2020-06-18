Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 июня

В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 18 июня. За последние сутки заразилось рекордное число украинцев - 829.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 1 563 (954 выздоровели)

Волынская область - 1 610 (526 выздоровели)

Днепропетровская область - 1021 (739 выздоровели)

Донецкая область - 349 (140 выздоровели)

Житомирская область - 1 154 (583 выздоровели)

Закарпатская область - 1 882 (772 выздоровели)

Запорожская область - 541 (375 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1 893 (1059 выздоровели)

Киев - 4 084 (1286 выздоровели)

Киевская область - 2 119 (941 выздоровели)

Кировоградская область - 604 (497 выздоровели)

Луганская область - 68 (42 выздоровели)

Львовская область - 3 398 (661 выздоровели)

Николаевская область - 323 (219 выздоровели)

Одесская область - 1 188 (481 выздоровели)

Полтавская область - 287 (260 выздоровели)

Ровенская область - 2 572 (1379 выздоровели)

Сумская область - 236 (169 выздоровели)

Тернопольская область - 1 542 (1036 выздоровели)

Харьковская область - 1 707 (786 выздоровели)

Херсонская область - 184 (174 выздоровели)

Хмельницкая область - 587 (460 выздоровели)

Черкасская область - 568 (374 выздоровели)

Черновицкая область - 4 135 (1415 выздоровели)

Черниговская область - 448 (112 выздоровели).

"Подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. В госпитализации нуждались 9 585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24 478 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 530 442, методом ИФА - 107 313.

Напомним, китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский.

Как сообщала "Страна", киевский лабораторный центр, где делают тесты на Covid-19, уже три месяца работает без выходных. В среднем на прошлой неделе там проводилось около 400 тестирований в сутки.