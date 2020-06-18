Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 июня. Фото: pixabay.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса по областям Украины на 18 июня. За последние сутки заразилось рекордное число украинцев - 829.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 1 563 (954 выздоровели)
  • Волынская область - 1 610 (526 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 1021 (739 выздоровели)
  • Донецкая область - 349 (140 выздоровели)
  • Житомирская область - 1 154 (583 выздоровели)
  • Закарпатская область - 1 882 (772 выздоровели)
  • Запорожская область - 541 (375 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1 893 (1059 выздоровели)
  • Киев - 4 084 (1286 выздоровели)
  • Киевская область - 2 119 (941 выздоровели)
  • Кировоградская область - 604 (497 выздоровели)
  • Луганская область - 68 (42 выздоровели)
  • Львовская область - 3 398 (661 выздоровели)
  • Николаевская область - 323 (219 выздоровели)
  • Одесская область - 1 188 (481 выздоровели)
  • Полтавская область - 287 (260 выздоровели)
  • Ровенская область - 2 572 (1379 выздоровели)
  • Сумская область - 236 (169 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1 542 (1036 выздоровели)
  • Харьковская область - 1 707 (786 выздоровели)
  • Херсонская область - 184 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 587 (460 выздоровели)
  • Черкасская область - 568 (374 выздоровели)
  • Черновицкая область - 4 135 (1415 выздоровели)
  • Черниговская область - 448 (112 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 июня

"Подтверждено 34 063 случая COVID-19, из них 15 447 выздоровели, 966 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 829 случаев. В госпитализации нуждались 9 585 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 338 пациентов. 24 478 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 530 442, методом ИФА - 107 313.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 18 июня

Напомним, китайский ученый высказался о новом коронавирусе, найденном в Пекине. Он может быть еще опаснее и заразнее, чем уханьский. 

Как сообщала "Страна", киевский лабораторный центр, где делают тесты на Covid-19, уже три месяца работает без выходных. В среднем на прошлой неделе там проводилось около 400 тестирований в сутки. 

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