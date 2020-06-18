Мужчине, который одним ударом убил противника в столичном "Сильпо" по улице Калнышевского, вынесли приговор - 7 лет лишения свободы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Нападавшего обвинили в причинении телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего. Как известно, 35-летний участник конфликта, произошедшего в супермаркете в апреле 2019 года, две недели скрывался от полиции.

Тогда между мужчинами началась словесная перепалка, которая привела к драке прямо в магазине. После удара в голову, один из конфликтующих потерял сознание и скончался. Удар привел к перелому черепа и повреждениям мозга.

В Киеве на 7 лет засудили мужчину, который ударом убил парня в "Сильпо". Видео: YouTube / Киев Оперативный

Напомним, полиция Киева задержала мужчину, который в результате конфликта в супермаркете, нанес смертельный удар другому посетителю в очереди за пиццей. В "Сильпо" в очереди за пиццей произошла словесная перепалка между двумя парнями. Потом один из них резко ударил в голову второго парня.

После удара парень упал без сознания, а нападающий дождался пиццы и пошел прочь. К пострадавшему поспешила одна из продавщиц, а посетители ТЦ помогли ему подняться. Друзья 33-летнего пострадавшего привезли его домой, однако позже нашли дома мертвым. Погибший оказался уроженцем Сумской области 1986 года рождения.

Как сообщала "Страна", в Киеве 4 апреля в одном из супермаркетов "Сильпо" на Оболони двое мужчин поссорились в очереди за пиццей. Конфликт закончился для одного из них смертью.