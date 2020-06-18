Власти Германии решили продлить карантинные ограничения и отложить до октября 2020 года все массовые мероприятия.

Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

"Пока нет лекарства, пока нет вакцины, мы должны уживаться с пандемией", - заявила канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции.

Так, в регионах, где на 100 тысяч населения приходится более 50 больных коронавирусом, придется ужесточать карантин. Помимо стандартных мер по сдерживанию заболеваемости, планируется отменить все массовые мероприятия до октября, помимо тех, где возможно соблюдать социальную дистанцию, обеспечить участников дезинфекторами и масками. Однако каждый такой случай будет рассматриваться отдельно, а правила - индивидуальны для каждого региона.

Таким образом будет отменена Франкфуртская книжная ярмарка, которую ежегодно посещает около 300 тысяч человек. Ранее организаторы заявляли, что мероприятие состоится, несмотря на запрет.

Отметим, сейчас в ФРГ известно о 189 тысячах зараженных, из которых около 9 тысяч скончались. Более 173 тысяч пациентов уже вылечились, однако новый рост заболеваемости и осторожность перед второй волной побудила власти ужесточить карантинные меры.

Напомним, после планов Германии и Франции создать фонд в 500 млрд евро для спасения Евросоюза от коронавирусного кризиса, Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания предложили свое видение на решение экономических проблем ЕС. Эти государства выступили против субсидирования пострадавших стран, предложив давать деньги взаймы.

Как сообщала "Страна", в Турции, где разрешили иностранным туристам въезжать в страну для лечения, значительно ослабили карантин с понедельника, 1 июня. В стране разрешили передвигаться между городами и открыли много заведений.