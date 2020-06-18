Президент США Дональд Трамп отличился высказываниями, которые свидетельствуют не в пользу его компетентности как политика. Сомнительные фразы американского лидера привел в новой книге "Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме" бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Отрывки из книги, которая появится в продаже во вторник, опубликовала газета The New York Times.

Болтон вспоминает в своей книге, как Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Также автору показалось, что президент не знал, что Великобритания является ядерной державой.

А на обеде во время встречи G-20 в Осаке в июне 2019 года, когда присутствовали только лидеры стран и переводчики, глава Белого дома странным образом подбодрил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина. Когда тот объяснял Трампу, почему строит центры перевоспитания (или, как западная пресса и The New York Times называют их, концлагеря) в Синьцзяне, Трамп сказал, что Си должен продолжать возводить такие лагеря, так как это абсолютно правильно.

По словам Болтона, сотрудник Совета национальной безопасности по Азии Мэтью Поттингер передавал ему, что Трамп заявлял нечто подобное и во время своей поездки в Китай в ноябре 2017 года.

Как писала "Страна", президент США призывал заблокировать выход мемуаров Болтона. Появлению книги пыталось помешать и Министерство юстиции страны.