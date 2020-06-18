Грозит ли Украине повтор весеннего карантина

По Украине бродит призрак возрождения карантина. Точнее, если формально, то он никогда и не заканчивался, но для большинства граждан датой его фактической отмены стало снятие запретов с общественного транспорта и железнодорожного сообщения. На карантине остались только две сферы деятельности – работа кафе в помещениях и массовые мероприятия, что неприятно для среднего класса и молодежи, но критически важно только для тех, кто работает в этих отраслях.

И для них новости вчерашнего дня не сулят ничего хорошего.

Показатель выявленных случаев заражения за сутки поставил новый антирекорд, Кабмин ужесточил критерии соответствия регионов второму уровню ослабления ограничений и объявил продление карантина до конца июля – а все это вместе означает, что о массовых мероприятиях на этот период можно забыть и что те кафе, которые не работают по доставке и не имеют открытых площадок, могут планировать продление вынужденного отпуска.

Больше того, тенденции распространения эпидемии таковы, что можно заранее предположить: карантин не закончится ни 1 августа, ни 1 сентября, ни даже к концу осени.

Поэтому владельцам многих кафе и баров, вполне вероятно, вообще придется задуматься о ликвидации бизнеса. А это – новые сотни тысяч безработных.

Больше того, вчера в Кабмине – впервые со дня запуска общественного транспорта – заявили о вероятности закрыть метро, железнодорожные перевозки, детсады и спортклубы в случае, если ситуация будет ухудшаться. А она уже не соответствует критериям Минздрава в двух третях областей, причем в перечень несоответствующих уже попала и сравнительно благополучная Харьковская область.

Однако на данный момент подобные заявления – это все-таки скорее психологическое давление на население, чем конкретные планы. По главному критерию – инцидентности (то есть количеству заболевших за последнюю неделю на сто тысяч населения) – по-настоящему критическая ситуация только в пяти западных областях: Черновицкой, Ровенской, Закарпатской, Волынской и Львовской (причем Львовская по этому показателю обошла даже постоянного "лидера" Буковину). А это значит, что основания возвращать жесткий весенний карантин есть только в одном регионе – западном. Даже в столице заболеваемость пугает только абсолютными цифрами, но не в соотношении к количеству жителей.

А потому за запреты транспорта власть возьмется только в том случае, если во всех регионах будет такая же эпидемическая катастрофа, как на западе страны. Больше того, если учитывать тот факт, что Кабмин собирается отдать право окончательных решений областным и городским властям, то вероятность возвращения к главным весенним запретам и вовсе станет практически нулевой. По крайней мере, до местных выборов, ведь рисковать своими рейтингами из-за введения повторного карантина никто не захочет.

Куда пойдет партия мэров?

На сегодняшний день именно местные выборные власти являются главными противниками ужесточения карантина. И в преддверии выборов они решили усилить свои позиции, создав общеукраинскую партию мэров – единый бренд, под которым они будут заводить свои фракции в городские и областные советы.

Правда, аналогом "Нашего края" эта партия все-таки не будет. Во-первых, судя по всему, она создается без кураторства со стороны Банковой, во-вторых, на данный момент в нее не входят три топ-фигуры отечественного "мэрского корпуса": Виталий Кличко, Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. А без мэров Киева, Харькова и Одессы вывести инициативу на глобальный общеукраинский уровень не получится.

Надо сказать, тут партии мэров с названием "Пропозиція" ("Предложение") насолил Владимир Зеленский. Ведь у "слуг народа" была идея разрешить участие в местных выборах только общеукраинским партиям – и если бы это стало законом, мэрам всей Украины не осталось бы другого выбора, кроме как объединяться в одну партию.

А поскольку этого не произошло, Кличко, очевидно, пойдет на выборы Киевсовета с "УДАРом" (он даже порошенковской "Евросолидарности" отказал в союзе), а Труханов – со своей "Доверяй делам". Скорее всего, франшиза "Доверяй делам" будет мэрской партией и в Харькове.

По большому счету и мэры, которые вошли в "Пропозицию" также будут вести в каждом городе свою кампанию. И успех ее будет в большей степени зависеть от усилий градоначальника в каждом конкретном городе, чем от силы общенационального партийного бренда.

Согласится ли Рада на референдумы?

Помимо местных выборов, в Украине актуализировалась и тема референдумов. Вчера комитет Верховной Рады по госстроительству и местному самоуправлению рекомендовал парламенту принять проект закона о референдумах, внесенный президентом.

Формально рекомендация профильного комитета является главной "визой" на законопроекте, идущем в зал: часто она даже является своеобразным маркером того, будет проголосован предложенный закон или нет. Однако в случае с проектом закона о референдуме однозначно этого сказать нельзя.

Во-первых, тема референдумов традиционно является раздражителем для многих депутатов, подозревающих, что однажды Банковая использует всенародное голосование для продавливания некоего решения, которое не понравится парламенту. Особенно тема референдумов не по душе группам-сателлитам из мажоритарщиков, которые имеют бонусы за свое содействие голосованиям власти. А значит, их голоса – под большим вопросом.

Под еще большим вопросом голоса "партии войны" – то есть "Евросолидарности", "Голоса" и "соросовской" части "Слуги народа". В этой партии распространено мнение, что Зеленский может использовать референдум для легализации решений по Минским соглашениям. И это вполне реально – если только Банковая решится вынести такой вопрос на всенародное голосование. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что союз националистов и соросят попытается этот закон заблокировать.

Получит ли Шмыгаль вотум доверия?

Весьма противоречивые шансы насобирать 226 голосов в парламенте и у программы Кабмина. Вчера три комитета Верховной Рады рассматривали вопрос об утверждении этого документа, дающего правительству иммунитет в течение года, – и все три его не поддержали. Включая профильный экономический, хотя ему о программе докладывал сам Денис Шмыгаль.

Голосование трех комитетов весьма показательно, поскольку во всех трех большинство составляют "слуги народа". Это означает, что объявить вотум доверия правительству только голосами монобольшинства не получится. Нужно искать союзников, а ими в данном случае могут стать только две группы "мажоритарщиков", которые проголосуют за что угодно, если будет соответствующая мотивация.

К счастью для Шмыгаля, все инструменты мотивации находятся как раз в руках правительства. Но хватит ли голосов этих двух групп, чтобы перекрыть недостачу в монобольшинстве – это еще вопрос. По сути, это главный вопрос, который нужно решать власти, и без вмешательства Зеленского его вряд ли решишь.

Поэтому сегодня станет ясно, насколько президент доверяет своему второму правительству и насколько готов за него бороться. Если монобольшинство (за исключением соросят) удастся объединить, это будет означать, что Шмыгаль в ближайшие месяцы может чувствовать себя спокойно. А если нет – то вопрос, скорее всего, уберут из повестки дня. Ведь негативное голосование по программе – это формальный повод для отставки Кабмина.

Почему посольство Украины в США не любит русскоязычных?

Вчера – уже третий день подряд – в соцсетях и не только идет обсуждение бойкота, инициированного сети закусочных "Макдоналдс" за отказ ввести русский язык как один из языков обслуживания граждан.

В соцсетях, как и ожидалось, тема стала поводом сразу для двух кампаний: сторонники русского языка массово заявляли о своем нежелании посещать заведение, где их дискриминируют, противники, соответственно, заявляли о своей готовности тут же отправиться в "Макдак" и что-то там съесть.

Украинская власть во всей этой дискуссии участия не принимала, но она неожиданно все-таки вышла на официальный уровень: с заявлением в поддержку "Макдоналдса" выступило посольство Украины в США. Формально посольство поддержало украинизацию, однако вопрос в том, что инициатива по защите русского языка вовсе не подразумевает сужения прав государственного: русскоязычное меню призывают ввести параллельно с украинским и английским – так, как это, к примеру, делается в прибалтийских странах. Так что, по факту, диппредставительство Украины в США поддержало именно дискриминацию в отношении русскоязычных.