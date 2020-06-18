Власти Тернопольской области решили ужесточить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

"Руководители торгово-развлекательных центров и рынков должны обеспечить разграничение потоков посетителей (отдельный вход, отдельный выход), проводить обязательный температурный скрининг, восстановить дистанционную разметку для посетителей", - указано в сообщении.

Также в Залищицком, Збаражском, Козивском, Лановецком, Тернопольском, Шумском районах области и Тернополе снова запретили проведение всех массовых мероприятий, кроме Внешнего независимого оценивания выпускников и мероприятия, которые связаны с важной инфраструктурой.

В заведения общественного питания вновь запрещены празднования и длительные мероприятия - находиться там можно до двух часов со всеми защитными мерами.

Также будут закрыты все заведения, которые не могут обеспечить безопасность посетителей. Общественный транспорт будет работать только по количеству сидячих мест и исключительно для пассажиров в масках. С 18 июня начнется повсеместная проверка транспорта, ТЦ, рынков, чтобы проверить соблюдение противоэпидемических норм.

В Тернопольской области вернулись к строгому карантину из-за роста заболеваемости коронавирусом. Видео: Facebook / Тернопольская ОГА

Напомним, на заседании 17 июня Кабмин принял решение не только продлить карантин до 31 июля, но и увеличить число признаков для ужесточения карантина в регионах. Теперь, кроме инцидентности, загруженности коек и охвата населения тестами на Covid-19, будет учитываться также коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19.

Как сообщала "Страна", Кабмин изменил методологию расчета для принятия решений по снятию или ужесточению карантина в Украине. После этого к проблемным регионам присоединилось, как минимум, семь новых областей.

Также "Страна" писала, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует ужесточить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в Украине. Он призвал глав областных госадминистраций "держать эпидемию под контролем".