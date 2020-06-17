Из-за ремонта насосной станции, в некоторых районах Киева и области могут быть временные перебои с водой с 19 по 21 июня.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 22:00 19 июня по 20:00 21 июня в жилых массивах Новобеличи, Никольская Борщаговка, Нивки и Галаганы, Виноградарь, Святошин, Академгородок и Беличи, а также поселках Горенка и Пуща-Водица возможные временные перебои с водоснабжением", - указано в сообщении.

Для снабжения водой жителей этих районов, власти задействуют 9 цистерн, которые будут дежурить по названным адресам, начиная с 06:00 20 июня. Отмечается, что вода может пропасть, в первую очередь, в квартирах не верхних этажах домов. Ремонтные работы планировали провести еще в апреле, но из-за карантина их пришлось отложить.

Так, планируется заменить две большие задвижки на водопроводной насосной станции "Виноградарь-3", так как старая арматура уже износилась.

Напомним, 14 июня в Киеве из-за аварии на водопроводе по проспекту Академика Королева перекрыли движение. Повреждено асфальтовое покрытие.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Демеевской прорвало трубу с водой, в результате чего из-под асфальта забил высокий фонтан.