Пастор Миннеаполиса начал крестить людей в бочке на месте гибели чернокожего Джорджа Флойда, после гибели которого от рук полицейского по всей стране и миру начались массовые беспорядки под лозунгами защиты прав черных.

Об этом сообщает christianpost.

Идею предложил местный пастор Чарльз Карук, который объявил Флойда новым Иисусом, заявил, что место его смерти получило "особые свойства" и теперь может лечить и примирять людей с любым цветом кожи, а также помогает чудесному исцелению.

"Люди продолжают спасаться, креститься, исцеляться и освобождаться. Прошлой ночью произошло мгновенное исцеление от 20-летней проблемы со спиной, 18-месячная травма мгновенно зажила", – написал он на своей странице в Facebook, опубликовав видео крещения.

На месте смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе начали крестить и исцелять людей. Видео: Facebook / Чарльз Карук

Напомним, президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации на фоне массовых беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время полицейского задержания. Глава Белого дома успокоил простых американцев и пригрозил организаторам погромов тюремными сроками.

Как сообщала "Страна", прошли столкновения в Лондоне и Париже, а в США очередная волна беспорядков захлестнула Атланту – после новой смерти темнокожего от рук полиции. Местного жителя Рейшарда Брукса смертельно ранили при задержании. Брукс был нетрезв и уснул за рулем у ресторана быстрого питания и мешал другим автомобилям подъехать к окошку выдачи заказов. Когда пришли полицейские, он выхватил у одного из них электрошокер, тот выстрелил, а раненый позже скончался в больнице. После этого манифестанты перекрыли крупную автотрассу и подожгли ресторан, у которого все произошло. Полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.