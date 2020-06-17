Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг, 18 июня, явится на суд, где ему изберут меру пресечения по делу о незаконном назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", - заявил пресс-секретарь экс-президента Цеголко.

В 10:00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду по покойному Порошенко. Прощание с Алексеем Ивановичем состоится в 12:00 по адресу Институтская, 7.

Напомним, Петру Порошенко вручили первое подозрение. Бывшего гаранта подозревают в превышении полномочий при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Это скандальный генерал СБУ, у которого впоследствии нашли российских родственников и много незадекларированного имущества.

Генпрокуратура требует для него меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Также "Страна" писала, что во вторник, 16 июня, от инсульта умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко.