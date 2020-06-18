В Верховной Раде идет подготовка отставки действующего правления Нацбанка во главе с Яковом Смолием, и члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики назвали причину отставки. По их мнению, руководство НБУ своими решениями показало небезупречность своей деловой репутации.

Об этом идет речь в проекте постановления парламента о докладе главы Нацбанка Верховной Раде, подготовленном членами комитета.

Документ оказался в распоряжении "Украинских новостей".

По мнению депутатов, в работе НБУ имеются существенные просчеты:

слишком жесткая монетарная политика;

запоздалая денежно-кредитная политика;

создание на рынке гособлигаций финансовой пирамиды;

искусственное укрепление гривни.

Члены профильного комитета считают, что результаты работы Национального банка в 2019-2020 годах подтверждают отсутствие у руководства НБУ безупречной деловой репутации. А это может стать причиной отставки Якова Смолия.

Детальный анализ, на основании которого и сделан вывод о деятельности НБУ, приводится в проекте постановления. В нем предлагается признать, что НБУ с 2014 года не выполнял в полной мере свою основную конституционную функцию - обеспечение стабильности денежной единицы Украины.

"Национальный банк Украины формировал и реализовывал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", - сказано в проекте.

Денежно-кредитная политика НБУ в период с 2014 по начало 2020 года негативно повлияла на экономику страны "путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике". Политика Национального банка не способствовала защите экономики от влияния внешних негативных воздействий в течение 2019 и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит, была неэффективной, уверены депутаты.

Нардепы пришли к выводу, что из всех поставленных задач НБУ концентрировался лишь на снижении инфляции, забыв о действиях по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, расширению кредитования, монетизации экономики и экономического роста.

Проводимая правлением денежно-кредитная политика велась с запозданием, а высокая учетная ставка способствовала значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства.

Кроме того, НБУ проводил сверхжесткую монетарную политику и допустил острую демонетизацию экономики.

"Следует отметить, что уровень монетизации экономики (отношение денежной массы к номинальному ВВП) сократился с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019 году. По сравнению с другими странами на сегодня количество денег в украинской экономике вдвое меньше необходимого уровня", - говорится в документе.

Члены комитета – авторы проекта постановления - убеждены, что в течение последних пяти лет НБУ использовал неэффективную операционную структуру монетарной политики. В условиях охлаждения экономики и острой демонетизации в качестве учетной ставки Нацбанк определил ставку по депозитным сертификатам, а не ставку рефинансирования.

Высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ, которые в течение 2019 года составляли от 18% до 13,5%, привели к переориентации всей банковской системы на финансовые операции с этими сертификатами и ОВГЗ и разрушили нормальное функционирование кредитного рынка.

"На фоне избыточной ликвидности в банковской системе (показатели ликвидности вдвое превышает ее нормативы) произошли коллапс кредитования реального производства (коэффициент отношения кредитов предприятиям к ВВП упал до 21% в 2019 году при нормальном уровне 60-70%), торможение экономического роста, а также падение промышленного производства и увеличение безработицы в этом секторе, а следовательно увеличение миграции активного населения за границу", - написано в документе.

Деятельность руководства НБУ с ОВГЗ привели к негативным последствиям, которые имеют признаки финансовой пирамиды на рынке государственных облигаций, в том числе вследствие искусственного укрепления курса гривни. Ревальвация гривни в 2019 году признается в проекте постановления искусственной, возникшей из-за недостаточного выкупа НБУ в резервы валюты, которая поступала в Украину вследствие притока спекулятивного капитала на рынок государственных заимствований. Из-за ревальвации не выполнялся и государственный бюджет как в прошлом, так и в текущем году. Проводя жесткую монетарную политику, НБУ не обеспечил в пределах своих полномочий поддержки экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Депутаты намерены создать временную следственную комиссию парламента для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах и заслушать доклад главы НБУ на четвертой сессии Рады.

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