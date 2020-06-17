Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, недавно переболевший коронавирусной болезнью, попал в аварию. ДТП произошло в самом центре Лондона.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представитель офиса политика.

По свидетельствам очевидцев, машина Джонсона проезжала мимо митинга, устроенного курдами. В какой-то момент один из участников протеста выбежал на дорогу, и водителю автомобиля премьера пришлось резко затормозить. В результате следовавшая за транспортным средством Джонсона машина его охраны натолкнулась на него, слегка помяв бампер.

"Премьер находился в машине, никто не пострадал", - сказал сотрудник офиса Джонсона.



По данным СМИ, виновник ДТП уже задержан полицией.

Весной "Страна" сообщала о том, что Джонсон в шестой раз стал отцом.

Мы также писали, что премьер осудил беспорядки в Лондоне, прокатившиеся в связи с протестами против расизма в США.