Полиция Киевской области разыскивает 27-летнего жителя Одесской области Дмитрия Гонтара, который, вероятно, напал на 30-летнего мужчину в Фастове и зарезал того ножом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

"Вчера в вечернее время на "102" поступило сообщение о том, что неизвестный ударил мужчину ножом в живот на улице Небесной Сотни. Пострадавшим оказался 30-летний местный житель, его тело направлено на проведение судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - указано в сообщении.

На месте происшествия полицейские опросили свидетелей. Также правоохранители установили лицо, совершившее убийство. Им оказался 27-летний Дмитрий Гонтар, который уже имел проблемы с законом.

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост 175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, короткие, брови - широкие, низко посаженные, искажена спинка носа влево, глаза темные. Полиция просит всех, кто что-то знает о местонахождении мужчины, анонимно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Напомним, подозреваемых в убийстве двух девушек, тела которых обнаружили в арендованной квартире в Киеве, объявили в розыск.

Как сообщала "Страна", в т.н."ДНР" возбудили уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко за организацию убийства комбата Арсена Павлова (Моторолы). Порошенко объявлен в розыск.