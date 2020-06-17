Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, недавно общавшийся с Владимиром Зеленским, обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним.

По мнению главы болгарского кабинета министров, для слежки использовался беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Заявление Борисова связано с появлением в среду в болгарских соцсетях его фотографий, на которых политик отдыхает в своей спальне.



"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня. Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", - сказал Борисов на внеочредной пресс-конференции.





Спальня Борисова с тумбочкой, полной наличности

По словам премьера, против него фабрикуется компромат с целью сорвать подготовку правительством геостратегических проектов, включая вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.



Национальная служба охраны начала проверку появления снимков спящего Борисова в социальных сетях.

Конфликт между президентом и правительством возник еще в начале года. Например, в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.

Как писала "Страна", у Болгарии в последнее время обострились отношения с Украиной. 20 мая Народное Собрание страны приняло декларацию, осуждающую разделение Болградского района Одесской области.

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