Премьер Болгарии обвинил президента страны в слежке за ним с помощью беспилотника. Фото
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, недавно общавшийся с Владимиром Зеленским, обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним.
По мнению главы болгарского кабинета министров, для слежки использовался беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Заявление Борисова связано с появлением в среду в болгарских соцсетях его фотографий, на которых политик отдыхает в своей спальне.
"Президент Радев перешел границы и позволяет себе запускать дрон, чтобы снимать меня. Он довел его до террасы перед входом. Я лично говорю, что он следил за мной с помощью беспилотника", - сказал Борисов на внеочредной пресс-конференции.
Спальня Борисова с тумбочкой, полной наличности
По словам премьера, против него фабрикуется компромат с целью сорвать подготовку правительством геостратегических проектов, включая вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.
Национальная служба охраны начала проверку появления снимков спящего Борисова в социальных сетях.
Конфликт между президентом и правительством возник еще в начале года. Например, в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.
Как писала "Страна", у Болгарии в последнее время обострились отношения с Украиной. 20 мая Народное Собрание страны приняло декларацию, осуждающую разделение Болградского района Одесской области.
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