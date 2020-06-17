Лихорадку, диарею и рвоту назвали главными симптомами коронавируса у детей. Проблемы с легкими у детей появляются реже.

Об этом сообщает PLoS Medicine.

Исследователь Че Чжан исследовал детей с коронавирусом в разных больницах и обнаружил, что у 76% из них проявлялась лихорадка, среди взрослых - 44%. Еще 62% детей имеют сильный кашель, по 12% - диарею и рвоту.

Пятна на компьютерной томографии проявились у 86% детей, а "симптом матового стекла" - всего у 3%.

Так, на снимках легких часто не были видны проблемы, тогда как явные симптомы присутствовали. Терапевтическая стратегия базировалась на противовирусной терапии, соответствующей рекомендациям Национальной комиссии здравоохранения Китая. При выписке у всех пациентов отсутствовали основные симптомы заболевания. В среднем спустя 10 дней SARS-CoV-2 не обнаруживался на задней стенке носоглотки.

Напомним, заболевшие коронавирусом маленькие дети очень медленно выздоравливают. Обычно у них болезнь длится не менее месяца.

Как сообщала "Страна", киевлянам, у которых дети ходят в десткие сады, в родительском чате пришло оповещение от садиков, в которых предлагается еще раз подумать перед тем как отправлять туда своего ребенка.