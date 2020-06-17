Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат фракции "Слуга народа" Денис Монастырский прокомментировал рекомендацию профильного комитета включить в повестку дня парламента вопрос об отставке Арсена Авакова. По словам нардепа, рассмотреть постановление об отставке министра получится не ранее 1 июля.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня комитет рекомендовал включение в повестку дня сессии данного постановления. Он не рассматривал его по сути. Согласно регламенту, постановление включается в повестку дня автоматически после решения комитета. Соответственно, комитет на своем следующем заседании, 1 июля, будет рассматривать данное постановление по сути и даст свою оценку", - пояснил Монастырский.

Он добавил, что украинским законодательством пока не предусмотрена процедура увольнения одного министра депутатами.

"Сразу отмечу, что согласно закону о Кабинете министров, Верховная Рада не может увольнять отдельного министра. Но мы знаем, что такие случаи были, поэтому, я думаю, решение, скорее всего, в начале июля окажется в зале и будет определено путем голосования. Такая процедура у нас не предусмотрена. Сейчас подан в Верховную Раду законопроект про интерпелляцию. Под этим термином понимается процедура отзыва отдельных министров. Но практика такая была, в том числе, и по действующему министру внутренних дел: решение выносилось в зал, и зал определялся путем голосования. В любом случае решение будет за сессионным залом", - сказал председатель комитета.

По его словам, в случае принятия программы действий правительства, Кабмин, а значит и министр внутренних дел, получат иммунитет на год. При этом Монастырский назвал зарегистрированное нардепами фракций "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" постановление политическим символом. Он полагает, что парламент должен его рассмотреть.

"Действительно, согласно Конституции, правительство получает иммунитет на год после утверждения программы действий правительства. Однако я расцениваю проект постановления, внесенный коллегами из фракции "Голос", как исключительно политический символ, на который каждый депутат имеет право поставить такой вопрос, а Верховная Рада - его рассмотреть", - сказал нардеп.

Как писала "Страна", 5 июня в Верховной Раде было зарегистрировано постановление №3606 об увольнении Авакова с поста министра внутренних дел.

Также мы приводили мнение Владимира Зеленского насчет возможного увольнения Авакова.