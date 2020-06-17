Комитет Рады по вопросам бюджета не выделит МВД 2,7 млрд гривен из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам, которые задействованы в борьбе с Covid-19.

Об этом заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль, передает "Интерфакс-Украина".

"Только что бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 миллиардов гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправления должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19", - рассказал Цабаль.

Как сообщил депутат, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, задействованных в противодействии эпидемии коронавируса, но и на других правоохранителей и сотрудников.

"Почему "якобы"? Потому что, как мы сегодня выяснили на комитете, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД - как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся, зато бил активистов и народного депутата Романа Лозинского во время акции в поддержку Сергея Стерненко. Выяснилось также, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов. Дополнительные расчеты, которые МВД якобы направило в Минфин, там так и не видели, что официально подтвердили в комитете", - добавил секретарь бюджетного комитета.

По его мнению, правительство дискриминирует медицинских работников, отдавая предпочтение правоохранительным органам в период пандемии: "И особый цинизм заключается в том, что, пока медики не получают защиты и обещанных доплат, МВД претендует на деньги, значительно больше, чем требуется медикам. Выглядит так, что, точи зрения правительства, у нас с COVID-19 борется МВД, а врачи – нет".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский пообещал повысить зарплаты врачам второго звена с 1 сентября.

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