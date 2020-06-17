В Минздраве рассказали, как избежать гастрита, язвы и рака, вызванных инфекцией Helicobacter pylori.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Helicobacter pylori считают одной из самых распространенных в мире. Две трети всех людей инфицированы. Чаще всего эта инфекция встречается в развивающихся странах. Helicobacter pylori является основной причиной острого и хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, MALT-лимфомы. Рак желудка у инфицированных H. pylori случается в 4-6 раз чаще, чем у неинфицированных", - указано в сообщении.

Helicobacter pylori - бактерия, способная к трансформации. В 1994 году Международное агентство по изучению рака признало пилори канцерогеном первого порядка. Инфекция передается от человека к человеку фекально-оральным, оральным и ятрогенным (во время медицинских манипуляций с недостаточно обработанным инструментарием) путями.

Для поиска Helicobacter pylori проводят такую диагностику организма:

- инвазивные - требуют проведения фиброгастродуоденоскопии (бактериологический, гистологический, быстрый уреазный тест, молекулярно-биологический, фазово-контрастная микроскопия);

- неинвазивные - не требуют проведения фиброгастродуоденоскопии (Молекулярно-биологический (ПЦР в кале, слюне), уреазный дыхательный тест, ИФА в кале, серологический);

- прямые - определяют именно Helicobacter pylori (бактериологический, гистологический, ПЦР биоптата и в кале);

- косвенные - определение продуктов жизнедеятельности Helicobacter pylori (быстрый уреазный тест, уреазный дыхательный тест, серологический).

Гистологический метод применяют чаще всего, так как он дает более точные результаты. Своевременная диагностика Helicobacter pylori может снизить риск заражения хроническим гастритом, язвенной болезнью, раком желудка, а также предотвратить их тяжелые осложнения.

Напомним, опасные болезни вполне можно подхватить при использовании в повседневной жизни наличных денег, жетонов метро и часто контактируя с ними физически.

Как сообщала "Страна", результаты анализов пациентов, которые были доставлены в больницу после свадьбы во львовском ресторане "Червона рута", показали наличие сальмонеллы и бактерий кишечной палочки.