Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова передумала брать денежную компенсацию, однако этот вопрос готов обсуждать брат водителя.

Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев, передает РБК.

"Он готов на все, он говорит, обращайтесь к Добровинскому (адвокату семьи Захарова — Ред.) по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против. Разговор с братом погибшего был вчера", — рассказал Пашаев.

Он добавил, что планирует созвониться с Александром Добровинским для обсуждения этого вопроса. О какой именно компенсации идет речь, Пашаев не уточнил. "Есть судебная практика по таким делам, даже где-то мы готовы больше возместить, чем по судебной практике", — отметил защитник.

По словам самого Добровинского в разговоре с РБК, брат погибшего и адвокат Ефремова просто обсудили возможность переговоров. "Я уверен, что они откажутся [от компенсации], по крайней мере, до сегодняшнего дня они мне так говорили. Но встречаться я готов со всеми, и они будут встречаться, если это предметный разговор — пожалуйста", — добавил он.

Ранее родственники Сергея Захарова высказались о сроке для Ефремова. По их словам, актер должен ответить по закону, поэтому его необходимо приговорить к 12 годам заключения.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что семья погибшего намерена получить больше денег, чем ей предлагают в настоящее время. Он пояснил, что проехал по Рязанской области, откуда родом погибший, чтобы договориться с потерпевшей стороной, однако родственники так и не вышли на связь.

Напомним, 8 июня российский актер Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Актера отправили под домашний арест.

Как сообщалось, семья погибшего Сергея Захарова отказалась принять извинения и деньги от Ефремова.