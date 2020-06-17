В Миздраве рассказали, как предотвратить бешенство и что делать, если укусила потенциально бешеная собака. Отмечается, что в случае отказа обращаться к врачу, это может привести к смерти.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В 2019 году был зарегистрирован один случай заболевания бешенством в Украине. Наибольшие показатели заболеваемости бешенством зафиксировали в 2007 году - 7 случаев. В 2011 и 2015 годах - по 6. В 2019 году всего выявлено 1 437 случаев заболеваний животных бешенством, что в 1,21 раза меньше, чем в 2018 (1743 случая)", - указано в сообщении.

По всем случаям около 77% пострадавших обратились к врачам в первые сутки после происшествия - немногим больше, чем в 2018 году. Бешенство представляет собой острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом. Характеризуется развитием энцефалита со стремительным повреждением центральной нервной системы. Смерть неизбежна в случае промедления с получением медицинской помощи.

Инкубационный период бешенства может длиться от одного до трех месяцев или даже от недели до года, в зависимости от:

- места, количества и глубины укусов (наиболее опасны укусы в лицо и голову);

- количества и активности вируса, попавшего в рану;

- возраста пострадавшего (дети уязвимее взрослых).

Виновником укуса, то есть, переносчиком бешенства, могут быть как дикие, так и домашние животные. В основном вирус передается через:

- укус;

- царапину и микроповреждения кожи;

- попадание зараженной слюны на слизистые оболочки.

Антирабическое вакцины предотвращают заболевание в 96-99% случаев. Если вас укусило бешеное животное, врач должен сделать шесть прививок: в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни.

Чтобы не допустить инфицирование бешенством, нужно:

- регулярно вакцинировать домашних животных;

- избегать контактов с потенциально опасными животными.

Бешенства можно полностью избежать, если после укуса человек получит необходимую медицинскую помощь. Курс антирабических прививок назначают в случае вероятного или имеющегося инфицирования человека. Самовольно прекращать лечение или нарушать режим - слишком опасно.

Напомним, в январе 2020 года в Николаевской области был зарегистрирован первый в этом году случай бешенства у человека.

Как сообщала "Страна", в Николаеве бешеная собака устроила самую настоящую охоту на людей, искусав 12 человек.