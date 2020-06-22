В это воскресенье, 28 июня, в Украине отмечается государственный праздник - День Конституции.

По случаю этой даты украинцы получат дополнительный выходной.

Нерабочие дни:

27 июня, суббота,

28 июня, воскресенье,

29 июня, понедельник,

на работу - 30 июня, во вторник.

Свою первую Конституцию как независимого государства Украина приняла в 1996 году.

Тогда спикером парламента был Александр Мороз. Несмотря на то, что работа Рады продолжалась 23 часа, он не отпускал народных депутатов. Они голосовали как за отдельных статьи главного закона страны, так и за целые разделы.

В конечном итоге за Конституцию отдали свои голоса 315 депутатов. Это случилось в 09:19 утра 28 июня после плодотворной бессонной ночи работы. Когда документ был одобрен, Мороз воскликнул: "Есть Конституция!"

Подробнее об истории принятия Конституции Украины, поздравления с праздником - в материале "Страны".

Принятие Конституции Украины 28 июня 1996 года. Видео: