Создатель соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в Facebook и Instagram продвигают рекламные схемы мошенников от его имени.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, этой деятельностью сети занимаются уже больше года.

"Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", — написал Дуров.

Как уточнил предприниматель, из-за распространяемой информации пострадали в том числе и пожилые люди. По его словам, компания Facebook не прекратила продвижение мошеннических схем даже после жалоб его и пользователей. Он считает, что такая ситуация недопустима.

Также Дуров заявил, что он и его мессенджер Telegram не предлагают способы заработка для людей.

Кроме того, он обратился к пользователям сохранять случи распространения рекламных объявлений мошенников, которые могут использоваться в случае начала судебный процессов по этому вопросу.

Напомним, ранее Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram из-за давления властей США.

Также мы писали, что создатель Telegram Дуров призвал всех удалить WhatsApp, потому что приложение крадет личные фото.