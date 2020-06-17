Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что благодаря получению статуса партнера по расширенным возможностям НАТО Украину станут активнее привлекать к учениям членов блока.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое обещание Столтенберг дал в среду на пресс-конференции в Брюсселе, состоявшейся после окончания первого дня заседания министров обороны стран - членов альянса. Сначала он поздравил Украину с расширением партнерства.

"Я бы хотел поздравить Украину с признанием ее Северо-атлантическим советом, всеми союзниками по НАТО партнером с расширенными возможностями. Это важный шаг в партнерстве между НАТО и Украиной и является признанием вклада Украины в миссии и операции НАТО", - отметил Столтенберг.

По его словам генсека, как партнер с расширенными возможностями Украина "выиграет от усиленного доступа к программам взаимосовместимости, программам, в которых мы развиваем наши способности работать вместе".

"Они (украинцы - Ред.) повысят доступ к натовским учениям, к большему обмену информацией, включая выводы из разных оценок, которые мы делаем в НАТО. Они приблизятся еще ближе к НАТО, как это у нас с другими партнерами расширенных возможностей: Финляндией, Швецией, Грузией, Иорданом и Австралией. К этому списку мы добавили Украину", - сказал генсек.

Ранее "Страна" приводила объяснение НАТО о том, зачем альянс расширил партнерство с Украиной. ПО словам представителей блока, расширение нельзя расценивать как сигнал о членстве.

Мы также рассказывали, что в российском МИД связали предоставление Украине статуса партнера НАТО с войной на Донбассе.