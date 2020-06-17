В Верховную Раду поступил проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Святослава Вакарчука, который 11 июня по собственному желанию сложил свой мандат.

Карточка проекта появилась на сайте парламента 17 июня.

Инициаторами стали четыре "слуги народа" (Сергей Кальченко, Артем Культенко, Людмила Марченко и Павел Фролов) и один депутат от "Европейской солидарности" (Олег Синютка).

В тексте проекта предлагается в соответствии с п.1 части второй статьи 81 Конституции Украины досрочно прекратить депутатские полномочия Святослава Вакарчука, избранного от партии "Голос", - в связи с его собственным заявлением.

Также сегодня в парламент поступил аналогичный проект, касающийся депутата от "Батькивщины" Ольги Бельковой.

Как писала "Страна", Белькова написала заявление о сложении депутатских полномочий вчера, в день своего 45-летия. О причинах ее решения ничего не известно.

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