В селе Литвиновка Великобурлукского района Харьковской области произошло обрушение несущих конструкций заброшенного дома. В результате пострадали два человека.

Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, происшествие произошло 17 июня днем.

Звонок на номер 101 о завале поступил в 14:15. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пострадали двое мужчин: 1953 и 1982 годов рождения. У младшего были сломаны ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома и вызвать спасателей и "скорую". А вот другой пострадавший получил перелом ноги и нуждался в немедленной медицинской помощи.

После оказания медиками первой медицинской помощи пострадавшему, спасатели транспортировали его к карете "скорой". Обоих пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.

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