Эсминец США вошел в Черное море. Фото: Википедия

В среду, 17 июня, американский ракетный эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. 

Об этом сообщает официальный Twitter Шестого флота США.

 

Это уже третий визит американского боевого корабля в акваторию Черного моря с начала года и второй для "Портера".

Напомним, 7 июня стало известно, что в Балтийское море стягивают боевые корабли НАТО. Они направились в юго-западную акваторию моря на для проведения крупномасштабных военно-морских учений BALTOPS

В мае стало известно, что группа военных кораблей США вошла в Баренцево море впервые за минувшие 30 лет.

Также мы писали, что в феврале этого года командование 6-о флота ВМС США сообщило, что американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.

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