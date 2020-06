В среду, 17 июня, американский ракетный эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает официальный Twitter Шестого флота США.

BREAKING: #USSPorter begins their straits transit to the #BlackSea to begin routine maritime operations and to train with @NATO allies & partners in the region 🇹🇷 🇷🇴 🇧🇬 🇺🇦 🇬🇪 !



This will be the third time a @USNavy warship has been to the Black Sea in 2020! pic.twitter.com/sTssBGpOMs