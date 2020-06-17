В среду, 17 июня, американский ракетный эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает официальный Twitter Шестого флота США.

BREAKING: #USSPorter begins their straits transit to the #BlackSea to begin routine maritime operations and to train with @NATO allies & partners in the region 🇹🇷 🇷🇴 🇧🇬 🇺🇦 🇬🇪 !



This will be the third time a @USNavy warship has been to the Black Sea in 2020! pic.twitter.com/sTssBGpOMs — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 17, 2020

Это уже третий визит американского боевого корабля в акваторию Черного моря с начала года и второй для "Портера".

Напомним, 7 июня стало известно, что в Балтийское море стягивают боевые корабли НАТО. Они направились в юго-западную акваторию моря на для проведения крупномасштабных военно-морских учений BALTOPS

В мае стало известно, что группа военных кораблей США вошла в Баренцево море впервые за минувшие 30 лет.

Также мы писали, что в феврале этого года командование 6-о флота ВМС США сообщило, что американский ракетный эсминец USS Ross зашел в акваторию Черного моря в воскресенье, 23 февраля.