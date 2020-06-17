В Киеве в период с 9 по 15 июня, после прихода метеорологического лета, зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций вредных веществ. К ним относятся диоксид серы, диоксид азота, формальдегид и взвеси в воздухе.

Об этом сообщает на своем сайте Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

По данным работников обсерватории, в воздухе Киева зарегистрировано превышение концентраций таких веществ:

взвешенных веществ (пыли) - в 1,1-1,3 раза на Бессарабской площади и улице Каунасской;

диоксида серы - в 2 раза на Бессарабской площади, в 1,8-1,9 раза на проспекте Победы, улице Александра Довженко, площади Победы, в 1,4-1,7 раза - на других постах города, кроме проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где превышений не выявлено;

диоксида азота - в 9,2-14,4 раза на улицах Каунасской, Инженера Бородина, площади Победы; в 5,2-7,7 раза - на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки; в 3,1-4,6 раз - на других постах города, исключая проспект Науки, 37;

формальдегида - в 2,6-2,9 раза на проспекте Победы, Бессарабской площади, бульваре Вацлава Гавела; в 1,5-2,5 раза - на других постах города.

Для исследования на 15 стационарных постах обсерватории с 9 по 15 июня было отобрано и проанализировано 1360 проб воздуха.

В общем, по сравнению с предыдущей неделей в воздухе мегаполиса повысилось среднесуточное содержание диоксида азота, диоксида серы и формальдегида (более заметно - 10-12 июня). Содержание других примесей почти не изменилось, резюмировали в обсерватории.

Как писала "Страна", в первой половине июня в столице жара била температурные рекорды три дня подряд.

Мы также сообщали, что в Киеве температура воды в Днепре превысила +20 градусов на 10 дней позже обычного.