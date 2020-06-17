В среду, 17 июня, на украинско-румынской границе с 18:00 возобновилась работа пункта пропуска "Солотвино" – "Сигету-Мармацией".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По информации пограничной полиции Румынии, пропуск на территорию Румынии будет осуществляться: граждан, которые официально трудоустроены на территории Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации); лиц, следующих транзитом (в течение 48 часов)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что остальные категории прибывающих на территорию Румынию обязуются пройти обсервацию.

"Подчеркиваем, что въезд иностранцам в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию. Для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19, предусмотрена обсервация или самоизоляция с приложением "Дий вдома", - напоминают в Госпогранслужбе.

Напомним, Кабмин открыл пешеходные пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Также сообщалось, что в первый день работы пунктов пропуска после карантина границу с Крымом пересекли почти полтысячи человек.