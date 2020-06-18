В мае в Украине произошло два резонансных задержания полицейских - в городе Кагарлык Киевской области, где арестовали двоих полицейских по подозрению в изнасиловании и пытках. И в Павлограде Днепропетровской области: здесь сразу восемь полицейских были задержаны по подозрению в пытках, фальсификации уголовных производств и торговле наркотиками.

"Страна" выяснила, как расследуют эти уголовные производства и почему полицейские пытают ни в чем не повинных людей.

Кагарлык - ссылка для "непрофессионалов" и "отморозков"

Дело полицейских Николая Кузива и Сергея Сулимы из городка Кагарлык Киевской области, которые ночью 24 мая пытали и насиловали 26-летнюю девушку, обрастает новыми эпизодами. Об этом "Стране" рассказал адвокат потерпевшей Евгений Мельниченко.

"Помимо случая с избиением и изнасилованием потерпевшей, сейчас добавилось два новых эпизода. Это касается совершенно других людей. Подробности не разглашаются. По тому, что произошло с моей подзащитной, - ждем экспертиз" - пояснил адвокат.

По словам источника "Страны" в полиции Киевской области, новые эпизоды появились в деле неделю назад, после того, как началась проверка деятельности всего отделения полиции Кагарлыка. Напомним, что весь личный состав Кагарлыкского отделения полиции после происшествия с пытками и изнасилованием девушки 26 мая, должен пройти переаттестацию.

Двое полицейских, которые были задержаны по подозрению в избиении и изнасиловании 25-летней девушки, суд определил меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 27 июля 2020 года.

Оба задержанных сотрудника полиции подозреваются в изнасиловании потерпевшей. Об этом свидетельствуют решения суда по избранию им мерам пресечения.

Помимо изнасилования - ст.152 УК Украины - в котором подозреваются оба полицейских, всего лишь одному из них – начальнику сектора криминального розыска Кагарлыкского отдела полиции Николаю Кузиву, инкриминируют ч.3 ст.365 УК Украины: превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного ведомства с применением насилия.

По неизвестной причине подельника и подчиненного Кузива – оперативника уголовного розыска полиции Сергея Сулиму - подозревают только в изнасиловании. Несмотря на то, что по данным "Страны", потерпевшая дала показания, что избивали ее полицейские вдвоем.

Из текста судебных решений по делу № 752/9976/20, по которому проходят оба подозреваемых полицейских, следует, что 29 мая подозреваемые отказались добровольно снимать отпечатки пальцев и давать на экспертизу частицы кожи – образцы буккального эпителия. Впрочем, суд обязал взять образцы эпителия и отпечатки пальцев у задержанных принудительно.

"Кагарлыкский отдел всегда считался периферийным, работа там считалась своего рода ссылкой, туда направляли работать тех, кто по каким-то параметрам не мог работать в более крупных населенных пунктах, - говорит "Стране" источник в руководстве полиции Киевской области. - Попросту говоря, сюда ссылали совсем уж тупых и непрофессиональных сотрудников полиции. В том числе и откровенных отморозков, которых не могли уволить по закону. Зато могли отправить на периферию. Там даже руководители долго не задерживались – с 2015 года поменялось шесть начальников отдела.

Проверяющие из ДВБ и ГБР начали проверять старые дела, и выяснилось, что в Кагарлыке полицейские просто терроризировали местных жителей. Реально в пытках, в превышении власти и подставах невиновных и фабрикации уголовных производств, замешаны почти все сотрудники из Кагарлыкской полиции. Полицейские там занимались настоящим беспределом почти с 2015 года и запугали весь город. Ради "палки" в статистике (галочки по раскрытию уголовного производства – Ред.), местные сотрудники могли задержать "от фонаря" любого местного, отвезти в отдел или в лес и избить, предлагая "сознаться" в преступлении – об этом уже после 26 мая поступило несколько заявлений от жителей. Сейчас все эти заявы проверяются комиссией. Скорее всего, помимо двух новых эпизодов, появится еще несколько. Но есть жесткое указание из министерства, оградить утечку информации о результатах проверки".

Также источник "Страны" признает то, что подобным грешат не только в этом провинциальном городке - бьют и фальсифицируют уголовные производства во всех отделах полиции по всей Украине.

Павлоград. Полицейские торговали наркотиками, сотрудничали с бандитами и пытали людей

В Павлограде Днепропетровской области сотрудниками СБУ и ГБР в конце мая были задержаны сразу восемь сотрудников местного отдела полиции.

В числе арестованных помимо рядовых оперов уголовного розыска, оказалось и начальство: глава Павлоградского отдела полиции полковник Сердюк и его заместитель, майор Столярчук, а также несколько начальников среднего уровня.

Павлоградских полицейских задержали по подозрению в целом веере тяжелых преступлений - по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, приобретение и сбыт наркотиков), ч.2 ст.365 (превышение власти и служебных полномочий), ч.2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч.2 ст.383 (заведомо неправдивое уведомление о совершении преступления).

То есть, полицейские не только принуждали людей оговаривать себя, но и фабриковали уголовные производства за преступления, которые копы совершали сами - торгуя наркотиками.

Задержанным суд определил меру пресечения - содержание в СИЗО до 2 августа 2020 года.

Пытки по полицейскому шаблону

Помимо двух последних задержаний полицейских по подозрению в пытках и принуждению людей к самооговорам, в судебном реестре содержится еще несколько десятков тысяч решений по другим фактам применения пыток правоохранителями.

Впрочем, приговоры вынесены лишь по 907 случаям превышения полицейскими служебных полномочий с физическим насилием. Почти половина приговоров описывает преступления полицейских низшего уровня – в них идет речь о применении физического насилия во время задержаний за хулиганство или другие мелкие правонарушения.

И всего лишь в нескольких десятках приговоров описываются пытки и избиения людей в отделах полиции. Например, в приговоре Ленинского райсуда Харькова пишется о применении пыток сотрудником уголовного розыска.

"ОСОБА_1 (капитан полиции – Ред.), нанес ОСОБА_4 (задержанному) два удара рукой в живот и грудь. Требуя от него признания причастности к совершению преступления - открытого завладения имуществом ОСОБА_3, при этом угрожал ОСОБА_4 тем, что насильственные действия в отношении него будет применять до тех пор, пока тот не признает своей вины", - такие показания пострадавшего фигурируют в приговоре райсуда. Суд признал полицейского невиновным. А показания потерпевшего суд посчитал не доказанными.

Это относительно "свежий" приговор реестра, хотя в судебном документе идет речь о событиях 2016 года. В большинстве приговоров по ст.365 Уголовного кодекса в Реестре судебных решений говорится об эпизодах прошлых лет.

Интересно и то, что большинство судебных решений по ст. 365 в реестре, из числа проанализированных "Страной", заканчиваются довольно мягкими приговорами – полицейских приговаривают лишь к условным срокам.

Между тем, по словам источников "Страны" в правоохранительных органах, пытки применяются во многих отделах полиции. Особенно, во время досудебных расследований.

"Этому не учат в университетах МВД. Но эти методы применяются многими операми, в "полевых" департаментах – криминальном розыске. Бьют для того, что бы побыстрей получить признательные показания. Часто бывает, что бьют не тех, невиновных. Это повсеместная практика, нет "белых" и "пушистых" оперов. Чаще всего под раздачу попадают наркоманы и уже сидевшие – в общем те, у кого нет родни за спиной или связей. Также часто на эти категории "вешают" преступления, которые попадают в разряд "висяков" - нераскрытые и имеющие шансы такими стать.

Никого не волнует, виновен ли ранее судимый или наркоман в том, что на него "вешают". Главное - поставить "палку" в статистику. И хотя формально статистику раскрываемости уже не требуют завышать, такая тенденция все равно есть. Дело в том, что от уровня раскрываемости зависит карьера начальства, которое требует быстрого раскрытия от оперов. И даже если дело шито белыми нитками и скорее всего, развалится в суде, начальство закрывает на это глаза. Им главное отчитаться в раскрытии. А то, что через два – три года дело порвут в суде, начальству до лампочки – они к этому времени уже будут на других должностях", - рассказывает источник "Страны" в полиции.

Также офицер полиции описал стандартные методы дознания в полиции.

"Слоник – так называется, когда противогаз надевают на задержанного. Перекрывают на минуту – другую шланг противогаза, человек задыхается. Это очень действенный метод, после "слоника" признаются даже в убийстве Кеннеди и геноциде в ЮАР. Второй распространенный метод – "вешалка" - человека привязывают спиной к обычной швабре, руки заламывают назад и тоже привязывает к перекладине швабры. Получается такая мини-дыба. Любой сдается и начинает говорить через минут пятнадцать. Наручниками часто очень жестко заковывают, кисти рук через пять минут уже не двигаются, это очень больно.

Из простых методов добычи показаний применяются удары любым журналом, но чаще - Уголовным Кодексом или УПК плашмя по затылку или сбоку по лицу. Синяков не остается, но удар приводит к потере сознания и сотрясению мозга. Вообще при дознании полицейские придерживаются принципа – "ни капли крови и ни одного синяка", что бы нельзя было доказать побои или пытки. Опера из Кагарлыка действовали как лохи, сделав "слоника", они избили "терпил" по лицу, кровь текла. Любая экспертиза найдет потом следы ДНК у оперов, это знают даже новички в полиции", - признался полицейский.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков прокомментировал насилие в Кагарлыке и заявил, что пытают во всех странах.

Также мы писали, что из Кагарлыкского райотдела полиции, где насиловали и пытали людей, уволили всех сотрудников.