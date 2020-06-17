Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в среду снижаются. Аналитики рынка связывают понижение котировок с публикацией доклада министерства энергетики США, в котором отразился неожиданный рост запасов черного золота по итогам прошлой недели.

Так, стоимость августовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:35 по Киеву в среду составила $40,72 за баррель, что на $0,24 (0,59%) ниже цены, установившейся к закрытию предыдущей сессии.

Июльские фьючерсы на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,49 (1,28%) - до $37,89 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 июня, увеличились на 1,215 млн баррелей, как сообщили в Минэнерго страны. Запасы же бензина снизились на 1,667 млн баррелей, а дистиллятов - на 1,358 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,608 млн баррелей.

Что касается запасов, то есть и другие показатели. Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 12 июня, увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,3 млн баррелей, дистиллятов - на 919 тысяч баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,3 млн баррелей.

ОПЕК сохраняет прогноз снижения мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн баррелей в сутки - до 90,6 млн б/с.

В то же время прогноз поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году повышен по сравнению с предыдущей версией на 0,3 млн б/с - до 61,8 млн б/с. Таким образом, ожидается, что поставки из не-ОПЕК в 2020 году снизятся на 3,23 млн б/с по сравнению с 2019 годом (65,03 млн б/с).

Пересмотр основан на оценках добычи нефти за апрель и май в странах, не входящих в ОПЕК и участвующих в сделке по сокращению добычи ОПЕК+.

Как писала "Страна", страны ОПЕК+ в апреле договорились о снижении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

Мы также сообщали, что сегодня утром цены на нефть начали падение на фоне второй вспышки коронавируса в Китае.