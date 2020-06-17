В четверг, 18 июня, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Погода, несмотря на это, будет теплой, местами - жаркой. А в Харькове, Луганске, Чернигове и Полтаве синоптики прогнозируют солнце.

Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В западных областях температура воздуха будет самой низкой: +22...+25 днем и +14...+18 ночью. Вероятны осадки - дожди с грозами. Теплее в четверг будет в центральных регионах, Киеве и Житомире: +26...+29 днем, +16...+19 ночью. По прогнозам синоптиков, здесь также будет лить дождь.

На юге страны - +25...+29 днем, +17...+19 ночью, ожидаются грозовые дожди. Такой же погода будет в Днепре, Запорожье и Донецке.

А вот в Чернигове, Сумах, Полтаве, Харькове и Луганске день будет жарким и солнечным - +27...+32 днем и +16...+19 ночью. Осадков не предвидится.

Карта погоды в Украине на 18 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, 17 июня Киев второй раз за неделю затопил мощный ливень с грозой.

Также мы писали, что в среду грозы и град ударили по западу страны.