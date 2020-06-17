В среду, 17 июня, курс гривни на межбанковском рынке поднялся до 26,795 грн/$1 с 26,810 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, к концу торгов котировки гривни составили 26,785-26,805 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке 17 июня снизился до 26,76 грн/$1 с 26,73 грн/$1 во вторник.

В Центробанке также ослабили курс нацвалюты на 18 июня - до 26,7760 грн/$1 с 26,7424 грн/$1 накануне.

Кроме того, Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 18 июня 2020 года.

USD 1 доллар США 26.776

EUR 1 ЕВРО 30.0681

RUB 10 российских рублей 3.8471

Как сообщалось, после укрепления 10 июня до 26,59 грн/$1 гривня начала снижаться и к концу прошлой недели достигла 26,765 грн/$1. В первые два дня этой недели нацвалюта также ослаблялась и во вторник преодолела отметку в 26,8 грн/$1.