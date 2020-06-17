Министерство здравоохранения Украины отменило приказ №698 от 23 марта, который устанавливал ограничения в учреждениях здравоохранения на время карантина. В частности, распоряжение затрагивало партнерские роды, так как в нем рекомендовалось не допускать в больницы и роддома лиц, не являющихся пациентами.

Об отмене написал в Facebook народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

По словам нардепа, партнера роженицы нельзя считать просто посетителем, так исследованиями доказано, что его присутствие в родильном зале улучшает психологическое состояние женщины, снижает количество медицинских вмешательств, случаев кесарева сечения, инструментальных родов и прочего.

Поэтому в прошлом месяце депутаты обратились в Министерство здравоохранения с обращением о прекращении ограничения прав женщин на партнерскую поддержку во время родов.

Ведомство рассмотрело обращение и сообщило, что приказ №698 отменен.

"Это означает, что государство больше не видит необходимости в чрезмерных ограничениях в медучреждениях, и нет оснований ограничивать права женщин, имеющих право получать поддержку своего партнера в один из важнейших моментов своей жизни. В то же время у местных властей в соответствии с законодательством сохраняются полномочия по управлению медучреждениями на своих территориях", - написал Юрчишин.

Ранее "Страна" делала репортаж о том, как в Украине проходят роды на карантине.

Между тем карантин в Украине продлен до 31 июля.