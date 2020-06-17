В распоряжении "Страны" оказался обвинительный акт, составленный СБУ в отношении телеведущего Сергея Пояркова, который оскорблял президента Зеленского и его семью. Документ вручили обвиняемому 29 мая.

Обвинение составляется для передачи дела в суд. Пояркову в этом документе вменяют часть первую 346 статьи уголовного кодекса - угроза причинения вреда здоровью президента в связи с его государственной деятельностью.

Санкция по статье - до пяти лет лишения свободы. Напомним, что то же преступление вменяют нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федыне.

Поярков отметился многочисленными оскорблениями в адрес президента. Началось это в конце декабря, когда в эфире "Прямого" Поярков назвал Зеленского "зеленым чмом" и "криворожским ссыкунчиком".

Также художник-активист обрушился на президента на недавнем "майдане порохоботов". А на днях стало известно, что Зе подал в суд на Пояркова из-за угроз или насилия в его адрес.

Разберем, какие именно эпизоды вменяет СБУ Пояркову и за что хочет упрятать его за решетку на пять лет.

Во-первых, речь о видеоблоге Пояркова от 7 октября 2019 года "Вождь победившего социОнанизма". Там прозвучало следующее высказывание:

"Бо якщо, не дай, Боже, щось у тебе не вийде, ми знайдемо твою "п’яту точку", ми ж тут поряд, ми далеко не пкали, Вовочка, ми будемо, ми будемо дбати за наш український народ. А якщо ж ти, падло, будеш дрочити на українську землю, то ми тебе радикально на шматки порвемо".

Потом разбирается уже упомянутый декабрьский эфир Пояркова на "Прямом". Говорится, что художник призвал сделать с Зеленским и его отцом то, что говорится в песнях Эминема и Джорджа Майкла, которые он приводил в эфире. В них звучали призывы к насилию и лишению жизни.

Также Пояркову припомнили его заявления о том, что он предлагал сечь Зеленского, как прислугу на конюшне, а также пугал его отца недовольными патриотами: "В стране война, куча недовольных патриотов, с которыми у Зеленского плохие отношения, Зеленский-папа, вам не страшно за сраку сыночка?".

Все эфиры прошли государственную экспертизу, которая выявила угрозы жизни и здоровью президента.

Обвинительный акт утвержден 27 мая в офисе Генпрокурора.