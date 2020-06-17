Нардепы от "Слуги народа" предлагают запрещать выезд за границу должникам за коммуналку, а также ограничивать их в использовании оружия или вождении автомобиля. Соответствующий законопроект депутаты внесли в Раду 9 июня.

Так, проект закона №3613 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг опубликован на сайте парламента.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх предлагают ввести такие же ограничения в отношении должников за коммуналку, как и за алименты.

Задолженность смогут взыскивать в принудительном порядке, если должник не заключит договор о реструктуризации добровольно. Исполнители смогут накладывать на имущество должника арест, а ему самому - запрещать выезд за границу, ограничивать в использовании оружия или вождении автомобиля. Подобные ограничения действуют уже к должникам за алименты.

Сейчас при принудительном взыскании задолженности за коммунальные услуги к сумме долга могут дополнительно насчитывать только инфляционные издержки и 3% годовых.

В случае принятия законопроекта, взыскивать задолженность по коммуналке исполнители смогут с первого дня предъявления исполнительного листа, а удерживать с должника - до 50% его доходов. Если задолженность составит более трех месяцев, то имущество должника смогут арестовать, а если более четырех месяцев - запретить ему выезжать за границу, водить автомобиль, пользоваться оружием и ходить на охоту. Если же задолженность составит более одного года, то дополнительной мерой может стать штраф: при долге более 1 года - 20% от суммы долга; больше 2 лет - 30%; больше 3 лет - 50%.

В пояснительной записке к документу указано, что, по данным Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая составила 63,1 млрд гривен.

Напомним, "Страна" рассказывала, как после получения нового кредита МВФ украинцам пересчитают тарифы на коммуналку.

Также мы писали, что для получения транша МВФ Украина согласилась увеличить штрафы за долги по коммуналке.