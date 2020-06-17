Парламенту рекомендовали принять законопроект о народовластии. Фото: "Страна"

Парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №3612 о народовластии, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Об этом сообщает пресс-служба парламента в среду, 17 июня. 

"Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на своем заседании в среду, 17 июня, принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект № 3612 "О народовластии через всеукраинский референдум", - говорится в сообщении.

Это решение поддержали 18 из 23 присутствующих на заседании комитета депутатов. 

Напомним, законопроект о народовластии президент Зеленский внес в Раду 9 июня

Ранее "Страна" подробно писала о том, для чего в Раде хотят принять закон о референдуме.

 

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